Buchholz: Ohne Stress bummeln und einkaufen - Tolle Geschenke für Weihnachten finden

Auf nach Buchholz und in aller Ruhe mit Freunden und Verwandten durch die Stadt bummeln. Die Geschäftsleute haben die ihre Schaufenster weihnachtlich dekoriert und präsentieren die Trend des Jahres. Ob Dekorationsartikel, Bekleidung, Bücher, Schmuck, Karten für Veranstaltungen, Parfüm und viele andere: In den Fachgeschäften finden die Besucher alles, was gewünscht wird.

Selbstverständlich gehört zum Einkaufsvergnügen die kompetente und aufmerksame Beratung. Die Bewohner von Buchholz und der Region, die am Freitag, 1. Dezember, zum Einkaufsvergnügen in die Nordheidestadt kommen, können sich über eine verlängerte Einkaufszeit der Geschäfte freuen. Am langen Freitag öffnen bestimmte Geschäfte zum 21 Uhr und offerieren besondere Aktionen, bei denen der Kunde mächtig sparen kann.Zudem lockt in Buchholz noch bis Samstag, 23. Dezember, der Weihnachtsmarkt auf dem Peets Hoff zu einem gemütlichen Aufenthalt bei Punsch und weihnachtlicher Gastro.Wer ein besonderes Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht, sollte einen Bummel durch die Buchholzer Geschäfte einplanen. Die Inhaber offerieren tolle Geschenkideen.• Etwas für das gepflegte Äußere bietet das Team vom(Hamburger Straße 17) an. „Lifting ohne OP“ lautet dort das Motto. „Die Plasma-Technologie ist eine schonende Alternative zu einer Operation“, sagt Manuela Gierke, Inhaberin des „House of Beauty“. Die Behandlung mit dem „ACCOR Cosmetic Corrector“ ist eine Kombination aus Plasma- und Niederfrequenztechnik, die mit dem Plasma Pen ausgeführt wird. Diese Behandlung ist weltweit bisher einzigartig. Das Besondere: Ohne direkten Hautkontakt wirkt ein ionisierter Lichtbogen über die Pen-Spitze an der Hautoberfläche. Das Plasmalicht verdampft die Haut an der gewünschten Stelle blitzartig und punktförmig und strafft so die umgebende Haut.Das Verfahren ist schmerzarm, besonders schonend für den Körper und erzielt erstaunliche, dauerhafte Ergebnisse. „Lassen Sie sich von uns ausführlich beraten“, sagt Manuela Gierke. „Wir als autorisierter „Accor Beauty-Master“ beraten unsere Kunden über die Behandlung und informieren ausführlich“.Die Produktqualität des „Accor Cosmetic Corrector“ liegt auf höchstem Niveau. Eingesetzt wird die Methode für Ober- und Unterlidstraffung, Instant-Facelift, Hautstraffung, Faltenverkleinerung, Narbenreduzierung, Entfernung von Alters- und Sonnenflecken sowie für die Entfernung von Skintags.• Im(Neue Straße 19) gibt es bis zum 31. Dezember dieses Jahres eine besondere Aktion: Mit dem Gutschein auf dieser Shopping-Sonderseite erhalten Kunden beim Kauf eines Grosana-Schlafsystems (Lattenrost und Matratze) einen Preisnachlass in Höhe von 100 Euro. Die Aktion gilt für die Matratze „Spring 160 Grosana“. Das Schlafsystem von Grosana bietet höchsten Liege- und Schlafkomfort. Der Körper entspannt durch das Liegen auf dem System perfekt. Das Textilhaus Derboven hat am langen Freitag, 1. Dezember, bis 21 Uhr geöffnet. Die Kunden dürfen sich auf Punsch und Kekse freuen, die zur Verköstigung bereit stehen. Das Team von Derboven präsentiert zudem eine Vielzahl an vorweihnachtlichen Dekorationsartikeln. Diese eignen sich hervorragend als Geschenk oder auch für die eigenen vier Wände.• Im renommierten Koffer- und Taschenfachgeschäft „(Neue Straße 18) erhalten Kunden in der Zeit von 18 bis 21 Uhr am langen Freitag, 1. Dezember, 20 Prozent Preisnachlass auf alle Artikel. Von dieser Aktion ausgenommen sind Koffer und sämtliche Schulartikel.Neu im Programm vonsind die Handtaschen des italienischen Herstellers „Justo“. „Die Taschengestaltung kann individuell erfolgen“, sagt Fachverkäuferin Anne Sablatnig. Gerne informiert das Team ausführlich über die verschiedenen Taschen und Koffer. Das Geschäft hat an den Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet.• Auch die Boutique(Poststraße 12) beteiligt sich am „Late Night Shopping“. Dort gibt es bis zu 30 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte „Lieblingsstücke“. Zusätzlich erhalten die Kunden eine kleine Überraschung zu jedem Einkauf - solange der Vorrat reicht. Die Durftkerzen von „Voluspa“ mit verschiedenen Aromen eignen sich hervorragend als Geschenk. Auch die Handtaschen von Abro sollte „frau“ sich anschauen.