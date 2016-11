Buchholz: Termine für die verkaufsoffenen Sonntage 2017

os. Buchholz. Die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage im kommenden Jahr stehen fest: Die Geschäfte in der Buchholzer Innenstadt und im Gewerbegebiet am Trelder Berg öffnen am 2. April, 1. Oktober sowie 5. November 2017 ihre Türen. Das teilt der Verein „Buchholz Marketing“ als Veranstalter mit.