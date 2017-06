„Buchholz wird zur Magenta-City“ - Telekom Partner Shop Buchholz öffnet!

„Dieses ist ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte. Wir sind einer der ersten Telekom- Partner in Deutschland, die das neue Konzept Magenta 2.0 in einem Shop umsetzen. Die Kunden dürfen sich auf eine sensationelle Umsetzung der Kompetenz rund um die Telekommunikation freuen“, sagt Inhaber Freddy Brühler.Der Telekommunikationsexperte war mit seinem Team 18 Jahre im Buchholzer City Center ansässig und erarbeitete sich in dieser Zeit dank der Kompetenz und der Motivation aller Mitarbeiter einen großen Kundenstamm. „Als mir der neue Standort angeboten wurde, entschied ich mich sehr schnell für einen Standortwechsel, da das Konzept für die Umgestaltung des City Centers noch ungewiss war“, so Freddy Brühler. „Zeitgleich hatte ich die Möglichkeit, das neue Konzept der Telekom, Magenta 2.0, umzusetzen. Dafür erschien mir der neue Standort noch geeigneter“, so Freddy Brühler.Die Räume der ehemaligen Barich-Ratsapotheke wurden umfangreich renoviert, so dass das neue Magenta 2.0-Konzept perfekt umgesetzt werden kann. Auf 120 Quadratmeter Fläche findet der Kunde nun eine Themenvielfalt zur Kommunikation. Die Kunden erwartet unter anderem eigene Bereiche für Apple, Samsung oder Google. Die verschiedenen „Welten“ werden räumlich getrennt sein. Zusätzlich gibt es zum Beispiel die Bereiche „Entertain-TV“ und „Smart Home“.„Zusätzlich wird es Beratungstresen geben, an denen die Kundenberater für alle Fragen rund um die Telekommunikation zur Verfügung stehen“, erläutert Freddy Brühler. Gespräche mit Geschäftskunden, die umfangreich und zeit-intensiv sind, können in einem speziellen Bereich geführt werden.„Das ganze Team freut sich über den Umzug in die neuen Geschäftsräume. In diesen können wir unsere Vielfalt an Telekommunikationsgeräten besser präsentieren und auf unsere umfangreichen Serviceleistungen hinweisen“, sagt Freddy Brühler.Zudem hat der neue Standort eine größere Schaufensterfläche. Den Interessenten werden dort in Zukunft besondere Angebote präsentiert.Am Eröffnungstag, Freitag, 16. Juni, wird es spezielle Angebote rund um die Telekommunikation geben. Zusätzlich gibt es für die Teilnehmer an einem Gewinnspiel kleine Überraschungspreise.Es lohnt sich also, sich ab Freitag, 16. Juni, über die attraktiven Angebote des neuen Telekom Partner Shops Deutschland in Buchholz zu informieren.