Edeka Schreiber: Neubau nimmt Gestalt an

Die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt Schreiber in Sprötze gehen zügig voran. Jüngst wurden auf der großen Baustelle an der Niedersachsenstraße die ersten Pfeiler gesetzt.Wie berichtet, ersetzt der Neubau den alten Edeka-Markt auf der anderen Straßenseite, der für den heutigen Einkaufsstandard deutlich zu klein geworden ist. Der Supermarkt ist wichtigster Bestandteil des Bebauungsplans "Neue Ortsmitte Sprötze". Er wird eine Verkaufsfläche von 1.500 Quadratmetern haben und zusätzlich einen Getränkemarkt mit 500 Quadratmetern beinhalten. In dem Eingangsbereich sollen verschiedene Shops integriert werden - u.a. „Eickhoffs Hofladen“, Bäcker Weiss mit Laden, Café und Außensitzfläche sowie ein Blumenladen von Gesine Funk. Auch für eine Bank sollen Räume geschaffen werden.Rund 70.000 Tonnen Erde wurden für das Bauvorhaben bereits bewegt, der Edeka-Markt passt sich in die Topographie ein und erhält ein Gründach. Im Neubau wird moderne Technik wie LED-Beleuchtung und Wärmerückgewinnung genutzt. Für die Kunden stehen ebenerdig 190 Parkplätze zur Verfügung. Wenn alles glatt läuft, soll der Supermarkt im August 2017 eingeweiht werden.