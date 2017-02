Exklusivführung zu gewinnen: Autohaus S+K in Buchholz spendiert Karten für Langobarden-Ausstellung mit Vortrag

Zu einer Exklusivführung durch die Ausstellung "Tredler Berg und die Langobarden" im Autohaus S+K in Buchholz werden fünf Teilnehmer des WOCHENBLATT-Gewinnspiels eingeladen. Dafür spendiert das Autohaus S+K fünf mal zwei Tickets für einen einstündigen Rundgang und einen Vortrag von Kreis-Archäologe Dr. Jochen Brandt. Die Führung findet am Freitag, 3. März, 16 Uhr, statt (Teilnahmebedingungen unten).Genau an der Stelle, an der heute das Autohaus steht, sind im Jahr 2002 Archäologen bei Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet auf Überreste menschlicher Siedlungen gestoßen (das WOCHENBLATT berichtete). Autohausinhaber Mathias Süchtig war so fasziniert von der Geschichte, die sich vor mehr als 2.000 Jahren an seinem Unternehmensstandort abgespielt hat, dass er eine Ausstellung mit rund 50 Objekten in seine Firma holte. Interessierte können sie sich noch bis Mitte März im Autohaus S+K, Hanomagstraße 16, anschauen. Das Autohaus ist montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr und sonntags, 14 bis 17 Uhr geöffnet.• Wer an der Exklusivführung teilnehmen möchte, schreibt bis Mittwoch, 22. Februar, eine Mail mit dem Stichwort "Langobarden" an. Bitte Namen und Telefonnummer angeben, die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.