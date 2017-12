Famila und Media Markt in Buchholz: Ein sehr erfolgreiches Jahrzehnt

ah. Buchholz. Zehn Jahre Media Markt und Famila im Buchholzer Fachmarktzentrum am Nordring steht für einen großen Erfolg. „Wir haben an diesem Standort eine wunderbare Einkaufsstätte konzipiert, die erfolgreich ist und sich immer wieder den Bedürfnissen der Kunden anpasst“, sagen Irene Pichol, Famila-Warenhausleiterin, und Jürgen Müller Emden, Geschäftsführer des Media Marktes.

„Es ist eine wunderbare Einkaufsstätte geworden, die sich durch ihre Vielfalt und eine sehr gute Zusammenarbeit der Unternehmen auszeichnet", sind sich die beiden Leiter einig. „Im Fachmarktzentrum kommen große Kompetenz und eine optimale Infrastruktur zusammen. Der Einkauf der Kunden ist also sehr angenehm“, so Jürgen Müller Emden.Mit Freude denkt der Geschäftsführer des Media Marktes an die Eröffnung von vor zehn Jahren zurück. „Wir haben damals um Mitternacht geöffnet und hatten am 29. November waren 24 Stunden rund um die Uhr für die Kunden vor Ort“, erinnert Müller Emden sich. „Die Kunden warteten vor dem Markt und stürmten in unser Geschäft, nachdem der damalige Bürgermeister Wilfried Geiger und ich das rote Band durchschnitten hatten“, sagt der Media Markt-Geschäftsführer.14 Tage zuvor, am 14. November, hatte bereits das Famila-Warenhaus eröffnet. Auf rund 3.800 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet das Warenhaus seinen Kunden eine riesige Artikelvielfalt und besondere Frische bei Obst und Gemüse. Beliebt bei den Kunden ist zudem die Fisch- und Käseabteilung, die für jeden Geschmack die passenden Lebensmittel vorhalten. Famila bezieht viele landwirtschaftliche Produkte von Anbietern aus der Region, so ist Frische und Qualität gewährleistet.„Wir hatten mit einem großen Ansturm gerechnet, doch dieses große Kundeninteresse hat uns doch überrascht“, sagt Irene Pichol, die das Famila-Warenhaus von Beginn an leitet.„Wir offerieren unseren Kunden stets die Neuheiten in sämtlichen Bereichen“, sagt Karim Bodoucha, der ebenfalls seit Eröffnung im Media Markt tätig ist und Leiter des Bereiches "Entertainment" ist. Der absolute Höhepunkt ist die TV-Abteilung, die sich durch die neuesten und innovativsten Geräte auszeichnet. Der Kunde erhält natürlich auf Wunsch eine ausführliche und kompetente Beratung.„Wir sind seit Eröffnung 2007 die erste Anlaufstelle für die Kunden aus der Region rund um Technik und Unterhaltungselektronik geworden“, so Jürgen Müller Emden. Für das zehnjährige Bestehen erfolgte im vergangenen Jahr ein Komplett-Umbau im Media Markt. Der Kunde hat nun eine bessere Übersicht über die verschiedenen Abteilungen und Produkte.„Bei zahlreichen Vorführungen können unsere Kunden den Umgang und die Möglichkeiten der verschiedenen Haushaltsgeräte vor Ort testen“, so Tobias Bruhn, der im Media Markt tätig ist und die Koordination der Aktionen durchführt.Auch bei Famila wird auf die perfekte Kundenbetreuung größter Wert gelegt. „Falls ein Kunde Fragen hat, steht im stets ein aufmerksamer und kompetenter Mitarbeiter zur Verfügung. Diese sind immer für die Kunden ansprechbereit“, so Irene Pichol. Am Standort sind über 100 Mitarbeiter beschäftigt. Im Media Markt sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, die sich um die Wünsche der Kunden kümmern. Damit sind beide Unternehmen wichtige Arbeitgeber der Region, die auch ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Beide Firmen bilden Jugendliche in unterschiedlichen Berufen aus. Famila am Standort Nordring hat rund 50 junge Menschen ausgebildet, der Media Markt hat im gleichen Zeitraum über 40 Auszubildende betreut. Seit Eröffnung achten beide Unternehmen auf die Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter und Führungskräfte.Die Kunden genießen auch ständig neue exklusive Vorteile. Seit 2015 haben die Kunden im Media Markt die Möglichkeit, Clubmitglied zu werden. Sie genießen dadurch verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel eine verlängerte Umtauschmöglichkeit, damit sie die Produkte ausgiebig testen können. Ebenso steht den Kunden der „Multi-Channel-Einkauf“ zur Verfügung. Sie können neben dem Vor-Ort-Einkauf auch Online im Internet auf den Media-Markt-Seiten stöbern und die Artikel bestellen. Diese werden nach einer angegebenen Zeit im Markt abholbereit gehalten.Eine weitere Neuheit ist der Service für Nespresso-Kapseln. Diesee ist in der Region einmalig. Der Kunde kann im Media Markt an einem Nespresso-Automat seine Kapsel ordern, die er später an der Kasse abholen kann.Das Einkaufszentrum komplettiert die Bäckerei Weiss, die dort ein Café betreibt und ihre hochwertigen Backprodukte verkauft. Eine Bekleidungsreinigung im Foyer und ein Blumengeschäft ergänzen das Serviceangebot.