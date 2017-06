Familien hatten Spaß beim "Funday"

Spaß für die ganze Familie gab es am vergangenen Samstag beim "McFamily Funday" bei McDonalds in Dibbersen. Auch die kleine Louisa (4) und "Stargast" Ronald McDonald, das McDonald's Maskottchen, fanden den Aktionstag richtig spitze. Ob Torwandschießen, Hüpfburg oder Kinderschminken - für die kleinen Besucher wurde viel geboten. Ein tolles Andenken für die ganze Familie war ein Foto aus der eigens aufgestellten Foto-Box und wer hoch in die Lüfte wollte, konnte auf einen von zehn Freiflügen mit einem Segelflieger hoffen, die es am "Funday" zu gewinnen gab. Tolle Preise winkten auch am Glückrad. Für Louisa gab es aber noch ein ganz persönliches Highlight: Nach dem Foto mit dem berühmten Clown gab es ein leckeres Eis bei McDonald's.