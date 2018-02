Frühling beginnt bei Möbel Kraft

Das Gartenmöbel-Zelt öffnet am Donnerstag

BuchholzMit neuer Kraft in den Frühling" - so lautet das Motto der Gartensaison 2018 bei Möbel Kraft in Buchholz (Tischlerstraße 5 / Fachmarktzentrum). Am Montag, 26. Februar, öffnet wieder das große Zelt mit Gartenmöbeln direkt neben dem Haupthaus. Geöffnet hat die Gartenmöbel-Abteilung von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr. Auf rund 1.200 Quadratmeter Zeltfläche und 600 Quadratmeter Fläche vor dem Zelt hat der Kunde eine riesige Auswahl.Elegant und gemütlich, funktional und praktisch: Mit den kombinierbaren Elementgruppen sind den Gartenmöbel-Wünschen keine Grenzen gesetzt. Ob als Gruppe, Insel oder variables Einzelelement - es entsteht immer ein idealer Loungebereich unter freiem Himmel. Im Trend liegen weiterhin die aus UV-beständigen Polyrattan-Geflecht hergestellten Sitzmöbel, die sehr praktisch sind. Die Farbe des Jahres ist Grau. Möbel Kraft hält viele Möebl renommierter Hersteller wie Kettler, Vega und Ploß bereit.Beim Holz ist Teak sehr gefragt. Die Auswahl an Auflagen ist sehr vielfältig. Es wird jeder Wunsch erfüllt.