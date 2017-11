Für Wohntraumverwirklicher und Fördergeldfans

„Kundenberatung rund um die Immobilie in Buchholz ist der Kern unseres Handelns. Mit Bausparen und Finanzieren bringen wir Menschen in die eigenen vier Wände“, freut sich Oliver Nowak, Senior-Bezirksleiter der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse (LBS Nord). Im KompetenzCenter, im Ärztehaus in der Schützenstraße 29, hält das LBS-Team für Immobilieneigentümer und solche die es werden wollen maßgeschneiderte und individuelle Angebote bereit. Buchholz ist eines von sechs neuen KompetenzCentern zwischen Cuxhaven und Wolfsburg. Die LBS Nord hat an diesen Standorten Bauspar-, Finanzierungs- und Immobilienkompetenz gebündelt und sich so strategisch auf neue Markterfordernisse und Entwicklungen der Beratungswelt eingestellt. Das Team in Buchholz ist zuständig für den Landkreis Harburg in der Metropolregion südlich von Hamburg.„Als Marktführer der niedersächsischen Bausparkassen arbeiten wir ständig daran, in Sachen Kundenorientierung an erster Stelle zu stehen - egal ob es sich um Bauspar- und Finanzierungsberatung, Service oder auch Immobilienverkauf handelt. Wir geben somit nicht nur der Zukunft, sondern auch der Beratung unserer Kunden ein Zuhause“, betont Oliver Nowak in Anspielung auf den legendären LBS-Werbeslogan. Die Bezirksleiter Konstantinos Stylianos und Helge Schünemann sorgen gemeinsam mit Bezirksberaterin Silvia Ruiter und Vertriebsassistentin Astrid Hens für eine kompetente Kundenbetreuung.Neben Bausparen und Finanzieren hält die LBS Nord auch für Immo-bilieninteressenten ein breites Angebot vor: Gemeinsam mit ihrem Verbundpartner LBS Immobilien GmbH NordWest bietet sie in nahezu jeder Größe und Ausstattung Eigentumswohnungen, Reihenhäuser, Doppelhaushälften sowie Ein- oder Mehrfamilienhäuser. Mit den Immobilienberaterinnen Brigitte Rick und Elena Spengler sind Expertinnen für Häuser und Wohnungen mit an Bord.„Für unsere Kunden suchen wir auch gezielt nach Wunschobjekten und unterstützen sie bei der Grundstückssuche“, sagen Brigitte Rick und Elena Spengler.Die Themenpalette ist dabei sehr umfangreich: Wie kann ich die staatliche Förderung am besten nutzen, welche Altersvorsorge eignet sich für mich oder wie kann ich mein Haus energetisch modernisieren?Viele Kunden unterschätzen noch immer die Bedeutung des Immobilienerwerbs als wertvollen Beitrag zur Altersvorsorge. Hier biete gerade die Wohnriesterförderung Chancen auf eine attraktive finanzielle Unterstützung durch den Staat. Für die Immobilienfinanzierung habe die LBS Nord im Bausparen und den entsprechenden Darlehenstarifen entsprechende Konditionen, so Oliver Nowak.Geöffnet ist das LBS-KompetenzCenter in Buchholz künftig montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr. Auch außerhalb der Öffnungszeiten können individuelle Beratungstermine unter der Telefonnummer 04181-28750 vereinbart werden. Speziell für Kunden aus Winsen und Umgebung ist das Berater-Team auch im Partnerstandort in der VGH-Vertretung Björn Suttrop, Rathausstr. 27 a (Altes Postamt) in Winsen präsent: dienstags und freitags und natürlich jederzeit nach VereinbarungDie Mail-Anschriften der Berater:Senior-Bezirksleiter Oliver Nowak: oliver.nowak@lbs-nord.deBezirksleiter Konstantinos Stylianos: konstantinos.stylianos@lbs-nord.deBezirksleiter Helge Schünemann: helge.schuenemann@lbs-nord.deBezirksberaterin Silvia Ruiter: silvia.ruiter@lbs-nord.deImmobilienberaterin Brigitte Rick: brigitte.rick@lbs-nord.deImmobilienberaterin Elena Spengler: elena.spengler@lbs-nord.de