Gelungene Aktion bei den "Super Days"

Autohaus Kuhn + Witte bot Gebrauchtwagen zum kleinen Preis

Zahlreiche Besucher nutzten die Aktionstage "Super Days" des Autohauses Kuhn + Witte, um in Buchholz und Jesteburg Gebrauchtwagen zu attraktiven Preisen zu kaufen. "Wir haben ordentlich Fahrzeuge verkauft", erklärte Morten F. Scherbaum, Verkaufsleiter Neuwagen bei Kuhn + Witte. An drei Tagen waren die Preise für viele Fahrzeuge der Marken VW und Audi zum Teil deutlich reduziert.Den Abschluss der dreitägigen Aktionstage bildete ein Familientag mit Spiel und Spaß rund um das Thema Fußball.Lokale WirtschaftZahlreiche Familien kamen, um z.B. beim Drehen des Glücksrades attraktive Preise zu gewinnen. So ließ sich auch die anschließende Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Mexiko besser verkraften.