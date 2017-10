Handwerksqualität in vierter Generation

Dachdecker-Unternehmen Grube in Buchholz feiert 125-jähriges Bestehen / Gedenken an Ex-Firmeninhaber

Die Dachdeckerei Grube aus dem Buchholzer Stadtteil Dangersen (Dangersen Dorf 30, 21244 Buchholz, Tel. 04181-9286169, E-Mail: info@grube-reetdach.de) hat in der gesamten Metropolregion deutliche Spuren hinterlassen. Die auf Reetdächer spezialisierte Firma hat u.a. Gebäude im Freilichtmuseum am Kiekeberg, Saunahäuser an der Holstentherme in Hamburg sowie diverse private Wohnhäuser eingedeckt. Jetzt hat Tobias Grube, der das Unternehmen in vierter Generation leitet, gleichzeitig Grund zum Feiern und zum Innehalten: Die Dachdeckerei Grube feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen, zudem gedenkt Tobias Grube seines Vaters Hermann, der am 13. Oktober vor einem Jahr starb.Nach dem Tod von Hermann Grube dachten viele Kunden, dass die Fach-Firma Geschichte sei. Doch Tobias Grube brauchte lediglich etwas Zeit, um die Nachfolge zu klären. Mit einer Ausnahmegenehmigung leitet der Alt-Geselle jetzt die Firma, obwohl er keinen Meisterbrief hat. Im Büro wird Tobias Grube von seiner Lebensgefährtin Sara Hamm unterstützt, Inhaberin des Unternehmens ist Tobias' Mutter Doris.Der gelernte Dachdecker Tobias Grube hat langjährige Berufserfahrung, sodass er übergangslos in die Fußstapfen seines Vaters treten konnte. Seit 2005 ist Tobias Grube fester Bestandteil des Familienunternehmens, das 1892 von Fritz Grube gegründet wurde. Ihm folgten Rudolph Grube sowie im Jahr 1987 Hermann Grube.Die Dachdeckerei Grube hat sich mit Reetdächern einen Namen gemacht. "Reet ist ein umweltfreundlicher Baustoff", sagt Tobias Grube. Mit Reet gedeckte Häuser hätten ein angenehmes Wohnklima, die Dächer seien sturmsicher. Den Baustoff bezieht Tobias Grube über Fachhändler vor allem aus Osteuropa. Dort sei das Klima besonders geeignet für die Reet-Ernte.Neben dem Eindecken von Reetdächern gehören Reparaturen und Pflegearbeiten aller Art zum Angebot der Dachdeckerei Grube. "Viele Kunden halten uns seit vielen Jahren die Treue", freut sich Tobias Grube. Qualität im Handwerk zahlt sich halt aus.