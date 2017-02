Jubiläums-Angebote bei Krüll

Unternehmenstreue ist ein Beleg für Kontinuität und positives Betriebsklima. Und das sind Markenzeichen des familiengeführten Traditionsunternehmens. Das gilt sowohl für Beziehungen zu Kunden als auch zu den Beschäftigten. „Unsere Kunden sowie unsere Mitarbeiter wissen, dass wir jederzeit ein verlässlicher Partner sind“, meint Karsten Lorenzen. „Das wir so lange Beschäftigungsverhältnisse pflegen können, liegt natürlich wesentlich an der Treue unserer Kunden. Deshalb möchten wir uns auch mit einer besonderen Aktion bei ihnen bedanken.“ Unter dem Motto „ Krüll feiert 50 Jubilare“ bietet das Unternehmen in der Zeit vom 20. bis zum 25. Februar in seinen Niederlassungen Angebote an, bei denen Kunden bis zu 40 Prozent sparen können.