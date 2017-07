Kampagne wurde ausgezeichnet

Das Buchholzer Unternehmen "MHG Heiztechnik" (Brauerstraße 2, www.mhg.de ) wurde in Berlin in der Kategorie „Heating & Bathroom“ mit dem "German Brand Award 2017" für die Markenführung seiner „MEISTERlinie“ ausgezeichnet.Prämiert wurde die Kampagne zum Markenaufbau, die 2016 die Bekanntheit der erst vor zwei Jahren neu eingeführten„MEISTERlinie“ steigern sollte. Entwickelt wurden die Kommunikations- und Werbemittel von der ebenfalls in Buchholz ansässigen TANGRAM Werbeagentur, die schon seit 2015 mit "MHG Heiztechnik" zusammenarbeitet.Frank Schellhöh, Geschäftsführer von MHG Heiztechnik: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren Marketingmaßnahmen eine unabhängige Fachjury überzeugen konnten. Tatsächlich hat unsere eigene Kundenumfrage unter unseren Fachhandwerkspartnern eine Steigerung der Markenbekanntheit unserer 'MEISTERlinie' von etwa 50 Prozent ergeben.“Andreas Franke, Geschäftsführer der Tangram Werbeagentur: „Herausforderung war die gezielte Information der Fachgroßhändler und Fachhandwerksbetriebe. Es ging darum, die neue Produktlinie eigenständig neben dem klassischen Sortiment von 'MHG Heiztechnik' zu positionieren.“