Küchen aktuell - Servicepreis erhalten

Bis zu 230 Ausstellungsküchen stehen je Standort für die Kunden zur Verfügung. Die Einbauküchen zeichnen sich nicht nur durch das Design und die verwendeten Geräte aus, die Kunden dürfen sich auch auf einen "Alles–Inklusive"-Service freuen. Sämtliche Leistungen sind im Kaufpreis enthalten: Von der Planung, dem Aufmaß, der Montage samt Anschlüssen bis hin zur kostenlosen Inspektion nach einem Jahr und der Garantieverlängerung. Diese Service-Qualität wurde jetzt honoriert: "Küchen Aktuell" erhielt den Deutschen Servicepreis 2018, der vom Deutschen Institut für Service-Qualität" (DISQ) und dem Nachrichtensender "n-tv" an die serviceorientiertesten Unternehmen Deutschlands vwrgeben wird. Ein weiterer Erfolg, nachdem die Firma im Mai 2017 unter 13 Filialisten als Testsieger aller Küchenmärkte gekürt wurde. "Unsere Mannschaft ist unser Rückgrat", so Sascha Küpers. Sie stelle sich jeden Tag mit Freude und Kompetenz in den Dienst des Kunden.