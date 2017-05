Kuhn+Witte: Ein Autohaus mit Visionen

Die Redaktionen der Fachzeitschriften „kfz-betrieb“ und „Gebrauchtwagen Praxis“ haben zusammen mit den Sponsoren "Car Garantie" und "Santander Consumer Bank" am vergangenen Mittwoch, 3. Mai, die markenübergreifende Auszeichnung vergeben.Insgesamt kürten sie die elf innovativsten Betriebe im deutschen Kraftfahrzeughandel.Audi-Vertriebsleiter Dietmar Elsasser gratulierte dem Siegerteam persönlich und hob hervor, wie außergewöhnlich gut bei "Kuhn+Witte" die Nachfolgeregelung über die Bühne gegangen sei. In Anspielung auf ein aktuelles Expansionsprojekt sagte der Manager zudem: „Diese Damen und Herren haben Visionen.“Oliver Bohn, einer der Geschäftsführer des Autohauses "Kuhn+Witte", lobte das engagierte Team, das sich diesen Preis verdient hat. "Es handelt sich um eine besondere Auszeichnung, zu der jeder Mitarbeiter des Hauses durch seine individuelle Leistung beigetragen hat", so Oliver Bohn.„Nicht nur die hier prämierten, sondern jeder der teilnehmenden Betriebe hat sich sehr gut präsentiert, und es ist der Jury auch in diesem Jahr wieder schwer gefallen, die endgültige Platzierung festzulegen“, sagte „kfz-betrieb“-Chefredakteur Wolfgang Michel anlässlich der Preisverleihung im Vogel Convention Center in Würzburg.Holger Schade, Vorstandsmitglied des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, erinnerte in seinem Grußwort daran, dass der Autoverkauf angesichts der rasanten Entwicklung vor allem im IT-Bereich zu einer immer größeren Herausforderung werde.„kfz-betrieb“ ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. „kfz-betrieb“ ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten.