Media Markt Buchholz: Gute Noten werden belohnt!

„Mit dieser Aktion wollen wir die fleißigen Schüler und ihre guten Noten belohnen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Müller Emden. Also Zeugnis schnappen und rein in den Media Markt an den beiden Aktionstagen!Am Mittwoch gibt es eine weitere Aktion beim Media Markt: Vor dem Gebäude wird der LG Promotion-Truck stehen. Dort können sich Interessierte über das neue LG Smartphone G6 informieren. Experten führen das Smartphone vor und erläutern die Funktionen.