MediaMarkt Buchholz: Buchholzer gewann Smartphone

Auch im MediaMarkt Buchholz (Nordring 2) gab es einen Gewinner bei der Top-Smartphone-Gewinnaktion. Torsten Ahrens aus Buchholz erhielt von Tobias Cohrs das neue Smartphone überreicht.MediaMarkt-Geschäftsführer Jürgen Müller-Emden ist begeistert: „Es macht großen Spaß, einen Gewinner von so besonderen Aktionen in unserem Markt zu begrüßen, denn die Freude ist immer riesig. Außerdem ist es schön, sich bei solchen Gelegenheiten mit den Menschen in unserem Einzugsgebiet auszutauschen. Das hilft uns, unseren Service und die Nähe zu den Kunden immer noch weiter zu verbessern. Allen Gewinnern wünschen wir jedenfalls sehr viel Freude mit ihren neuen Smartphones.“