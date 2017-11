Mehr Internet im Auto

Mit CarConnect sieht der Nutzer, wo seine Familie mit dem Fahrzeug unterwegs ist, ohne mit Anrufen oder Mitteilungen während der Fahrt zu stören. "Lassen Sie sich die Position des Autos und die Fahrtroute in Echtzeit per GPS auf dem Smartphone anzeigen und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn das Auto einen festgelegten Bereich wie zum Beispiel Haus, Schule oder Arbeit verlässt oder ankommt. So haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Lieben sicher am Ziel angekommen sind und bleiben dank Hotspot zu jeder Zeit verbunden", so Kommunikationsexperte Freddy Brühler.CarConnect von der Telekom wacht über das Fahrzeug, auch wenn sich keiner darin befindet. Wird es gestohlen, fremdgesteuert oder abgeschleppt, so erhalten der Kunde eine Warnung und kann die Route mittels GPS-Tracking auf seinem Smartphone oder Tablet nachverfolgen. Und das in Echtzeit! Zudem können die Nutzer sich zudem Autostatus, Batteriezustand und Fehlercodes anzeigen lassen. Mehr Infos im Buchholzer Telekom Partner Shop.