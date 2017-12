"Moonlight-Shopping" und Feuerwerk bei "dodenhof" in Posthausen

Zum letzten großen "Moonlight-Shopping" des Jahres lädt "dodenhof" am Donnerstag, 28. Dezember, ein. Das Einkaufscenter bietet bis 24 Uhr ein faszinierendes Programm. Das "Moonlight-Shopping" ist eingebettet in die sogenannten "Power-Shopping"-Tage, die vom Mittwoch bis Samstag, 27. bis 30. Dezember, dauern und die Öffnungszeit an jedem Tag um eine Stunde auf 21 Uhr verlängern.

Höhepunkt ist das "Moonlight-Shopping": Zahlreiche Aktionen lassen die Nacht zu einem Spektakel so kurz vor dem Jahreswechsel werden. Und was passt besser zu einem Jahresausklang als ein Feuerwerk? Ab 23.30 Uhr bildet eine spektakuläre Show aus Feuer, Farben und Licht den großen Abschluss. Verschiedene "Walk Acts" wie der schwebende Dr. Musikus sind den ganzen Abend über im Center unterwegs, es gibt Gewinnspiele und Bars für die Besucher.Und draußen haben Wintermarkt mit Burgertruck, Glühwein, Snackbuden & Co. sowie die überdachte Eislaufbahn und die Karussells ebenfalls bis Mitternacht geöffnet.