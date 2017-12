Neuer Centermanager

Die "Buchholz Galerie" erhielt einen neuen Centermanager. Lorenz Körbelin (37) übernahm die Leitung von Stefan Sahr, der die Vertriebsleitung Nord-West innerhalb des Unternehmens in Hannover-Garbsen übernimmt. Der neue Centermanager wohnt seit vier Jahren in Eckel und kennt sich in der Region sehr gut aus. Er war zuvor als Manager für das "Forum Winterhude" und die "Nordseepassage Wilhelmshaven" tätig. "Die Buchholz Galerie ist ein attraktives Einkaufscenter. Ich werde es im Stil von Stefan Sahr weiterführen. Ferner werde ich die Zusammenarbeit mit dem Buchholz Marketing weiter intensivieren", so Lorenz Körbelin.Stefan Sahr wird als Vertriebsleiter weiterhin regelmäßig die Buchholz Galerie aufsuchen.