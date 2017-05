Neuer Renault Koleos ist ab sofort bestellbar

Der Renault Koleos steht ab Marktstart in den drei Ausstattungen Life, Intens und INITIALE PARIS zur Wahl. Schon die Einstiegsversion Koleos Life hat Komfortdetails wie die 2-Zonen-Klimaautomatik, das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree und die Einparkhilfe hinten an Bord. Zum Serienumfang zählt ferner das Online-Multimediasystem Renault R-LINK 2 mit 7-Zoll (18 Zentimeter)-Touchscreen inklusive Navigationssystem und Radio mit Digitalempfang (DAB). Außerdem ist die komfortable Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto möglich. Die Sicherheitsausstattung umfasst Notbremsassistent, Spurhalte-Warner und Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner. Die Optik prägen 17-Zoll-Leichtmetallräder, Tagfahrlichter und Rückleuchten in LED-Technik sowie die Aluminium-Dachreling.Der Koleos Intens (ab 33.800 Euro) bietet zusätzlich Fernlichtassistent, Toter-Winkel-Warner, 360-Grad-Einparkhilfe und Rückfahrkamera. Voll-LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder und die dunkle Tönung von hinteren Seitenscheiben und Heckscheibe sorgen für einen sportlich-markanten Auftritt. Den Innenraum prägen die Ambientebeleuchtung und der 8,7-Zoll (22,1 Zentimeter)-Touchscreen für das R-LINK 2.In der Topausstattung INITIALE PARIS (44.500 Euro) sorgen elektrische 6-Wege-Sitze vorne mit Nappaleder-Polsterung, Sitzheizung und Belüftung für Komfort erster Klasse. Das eigens auf die Innenraumakustik des Koleos abgestimmte BOSE Surround Sound-System mit zwölf Lautsprechern erlaubt außerdem höchsten Klanggenuss. Die Akustikverglasung hält zusätzlich störende Geräusche aus dem Innenraum fern. Weitere Ausstattungshighlights sind die elektrische Heckklappe mit Fußsensor und 19-Zoll-Leichtmetallräder.Renault bietet den Koleos mit Frontantrieb und variablem Allradantrieb ALL MODE 4x4 I an. Als Motoren für den SUV stehen die Turbodiesel ENERGY dCi 130 und ENERGY dCi 175 4WD zur Wahl. Letzterer ist alternativ zum 6-Gang-Schaltgetriebe auch mit dem komfortablen CVT-Automatikgetriebe X-tronic verfügbar.