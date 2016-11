„Philbeys“ liefert Menüs für Kindergärten und Schulen / Höchste Qualität überzeugt die Kunden

ah. Buchholz. „Wir freuen uns, dass unser Service schon so gut angenommen wird“, sagen Jenny und Marko Philbey von der Firma „Philbeys - Feine Kost für kleine Leute“. Mit ihren Mitarbeitern fertigen sie hochwertige Menüs für Kindergärten und Schulen an. Wert wird dabei auf beste Qualität der verwendeten Produkte gelegt.

Das Ehepaar verfügt über eine langjährige Erfahrung im Gastronomiebereich. Jenny Philbey war im Catering-Segment tätig, ihr Ehemann Marko war Koch in der Sternegastronomie. Unter anderem war Marko Philbey im „Louis C. Jacob“, und dem „Atlantic Hotel Kempinski“ in Hamburg sowie den Restaurants „Jörg Müller“ und dem „Fährhaus“ auf Sylt tätig.Das Küchenteam sorgt dafür, dass die Menüs frisch zubereitet werden.Die dabei verwendeten Produkte kommen vorwiegend von landwirtschaftlichen Produzenten aus der Region. „So können wir sicher sein, das die Produkte unseren Anforderungen entsprechen“, sagt Jenny Philbey. Die Menüs werden mit eigenen Transportern zu den Kunden gefahren. Bei den Menüs können die Kunden aus einer großen Vielfalt wählen. Auch vegane und vegetarische Kost ist dabei.„Wir besprechen mit unseren Kunden die Menüvariationen, die wöchentlich planbar sind. Wir haben noch Kapazitäten frei, sodass wir gerne weitere Anfragen bearbeiten und Aufträge annehmen“, sagt Anke Jobmann.Kindergärten und Schulen im Landkreis Harburg, die an einer Belieferung von „Philbeys“ interessiert sind, können sich unterTel. 04181-92865-20 informieren. Geschäftsführerin Jenny Philbey und Anke Jobmann (Assistentin der Geschäftsführung), beraten gerne ausführlich. Ob Produktherkunft, Zusammenstellung der Menüs und Lieferkonditionen: Der Kunde kann seine individuelle Bestellung zusammenstellen. Das Team steht gern für Details zur Verfügung.Jenny und Marko Philbey legen größten Wert auf die Zutaten und optimale Zubereitung der Mahlzeiten. Daher wird auf jedes Detail geachtet, jedes Teammitglied weiß genau, worauf es bei der Speisenherstellung ankommt.2013 ist „Philbeys“ von der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ (DGE) zertifiziert worden. Firmen werden jährlich von der DGE geprüft. Es gelten dabei strenge Richtlinien. Das Unternehmen „Philbeys“ wurde seit 2013 regelmäßig zertifiziert. „Wir haben hohe Ansprüche an unsere Produkte. Und das schmecken unsere Kunden auch“, sagt Jenny Philbey.