Restaurant "ZOZO" eröffnet im Fitnessclub "Club CCM" in Maschen

Specials:

Sonntagsbrunch:

Geschenk vom Fitnessclub:

Restaurant "ZOZO"

Nicht nur für Sportler ein Tipp: Das Restaurant „ZOZO“, das jüngst im Fitnessclub „Club CCM“ in Maschen eröffnet hat.Leckere Burger, schmackhafte Salate oder Klassiker wie Currywurst und Schnitzel - die abwechslungsreiche Speisekarte bietet für jeden Geschmack etwas an. Ein Highlight ist das saftige Steak, das auf einem heißen Lava-Stein serviert und direkt am Tisch gegart wird. In der gemütlichen Lounge können die Gäste des „ZOZO“ leckere Cocktails oder heißen Glühwein am Kaminfeuer genießen.Auch für Feierlichkeiten wie Familienfeiern, Firmenevents oder andere Anlässe bietet das „ZOZO“ den richtigen Rahmen. Auf Wunsch kümmert sich das Team von Inhaber Zozo Fayazi um ein individuelles Catering, Dekoration und die musikalische Gestaltung.Mittagskarte mit wechselnden Gerichten;Montag bis Freitag von 12 bis 14.30 Uhr.Zwei Cocktails zum Preis von einem; täglich von 17 bis 20 Uhr.Warme und kalte Speisen, deutsche Klassiker und orientalische Spezialitäten werden ab 11. Dezember beim wöchentlichen „Sonntagsbrunch“ ab 11 Uhr serviert - für nur 11,90 Euro/Person.Wer bis zum 24.12. eine Jahresmitgliedschaft in den FitnessclubsEichenhof in Harburg oder CCM in Maschen abschließt, erhält als Bonus200 Euro Weihnachtsgeld.Unner de Bult 39Seevetal-MaschenTel. 0176 - 23 30 84 80