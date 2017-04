Scanhaus Marlow feiert Jubiläum

Die Kundenzufriedenheit spiegelt sich in Auszeichnungen bei bundesweiten Hauswettbewerben als auch in Spitzenplatzierungen von Unternehmenstudien wieder. So wurden in der "Focus-Money"-Studie über 21 Fertighausanbieter bewertet und "ScanHaus Marlow" erhielt das Gesamtprädikat „sehr gut“ und darf sich „Fairster Fertighausanbieter“ nennen.Vor kurzem wurde der Winkelbungalow "SH 169 WB Variante A" mit dem „Plus X Award“, dem weltweit bedeutendsten Innovationspreis, für Technologie, Sport und Lifestyle in gleich vier Kategorien ausgezeichnet: High Quality, Design, Funktionalität und Ökologie.Alle Scanhäuser erfüllen bereits im Standard die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014). Dabei liegen die Häuser im Energieverbrauch sogar bis zu 20 Prozent unter den Vorgaben der EnEV.Mit einer Kombination aus Luftwasserwärmepumpe oder - der kostengünstigen Alternative - Gasbrennwertsystem (Hybrid-Anlage) mit Fußbodenheizung sind alle Scanhäuser KfW 55 fähig. Aufgrund des guten Preis-/Leistungsverhältnisses kann ein Scanhaus zum größten Teil über KfW-Kredite finanziert werden.Zudem wird das Risiko des Hausbaus durch die Zahlungsweise von ScanHaus Marlow komplett ausgeschaltet, denn es gilt: Erst bauen – dann zahlen!Das Fertighausunternehmen tritt für seine Kunden ganz ohne Zahlung nach Baufortschritt zu 100 Prozent in Vorleistung. Im Vorfeld muss er lediglich den Nachweis erbringen, dass er das Haus sicher finanzieren kann.Infos: "ScanHaus"–Musterhaus in 21629 Neu Wulmstorf, Hauptstraße 14a, Tel. 040-70102045 oder unter www.scanhaus.de