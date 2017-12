Sparda-Bank in Buchholz - Ausgezeichnete Finanzierungen zu Top-Kondition!

ah. Buchholz. Seit März 2015 ist die Sparda-Bank zusammen mit der DEVK-Versicherungen im ersten gemeinsamen Kompetenzcenter in der Buchholzer Kirchenstraße 10a vertreten.

Bei der Sparda-Bank wurden neben den optimierten Möglichkeiten für die Geldanlage besonders die kompetente Beratung für die Finanzierungen der kleinen und großen Wünsche bei den Beraterinnen Katja Eggers und Alexandra Waltemathe gesucht.Speziell bei der Baufinanzierung wurde die Kompetenz der Sparda-Bank aktuell durch Focus Money in der Ausgabe 46/2017 mit dem Siegel „Fairster Baufinanzierer“ erneut bescheinigt, genau wie im Vorjahr.Auch wenn es nicht gleich um die Eigenheim-Finanzierung geht lohnt sich ein Gespräch mit den Beraterinnen der Bank. Aktuell bietet die Sparda-Bank mit den Winterkreditwochen Finanzierungen zwischen 5.000 und 50.000 Euro z.B. für einen tollen Winterurlaub, ein schickes Auto oder die Modernisierung der eigenen vier Wände an. Alles mit einem effektiven Jahreszins für nur 2,99 Prozent p.a.Es ist ein einheitlicher Zinssatz für alle Mitglieder der Sparda-Bank, es gibt keine Bearbeitungsgebühren und auch Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Das Angebot gilt noch bis zum 31. Januar 2018.Das Beraterteam steht den Kunden während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr zur Verfügung. Weitere Beratungstermine können individuell vereinbart werden.