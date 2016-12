Supermarkt nach Wunsch: REWE Burmeister in Klecken feiert 5-jähriges Jubiläum

REWE Burmeister

Es war ein steiniger Weg, bis der REWE-Markt an der Bürgermeister-Glade-Straße 3 in Klecken am 8. Dezember 2011 eröffnet werden konnte. Jetzt feiert REWE Burmeister 5-jähriges Jubiläum.Eine Bürgerinitiative hatte sich damals dafür eingesetzt, einen Vollsortimenter an den Standort „Landhaus“ zu holen. Zwei Jahre lang hatten engagierte Bürger dafür gekämpft und vor dem Rathaus demonstriert. Das Engagement der Bürger hat sich gelohnt.„Inzwischen sind wir in Klecken etabliert. Unser Markt hat sich gut entwickelt, das zeigt auch die geplante Erweiterung“, sagt Inhaber Kristof Burmeister. Die Planungen für die Vergrößerung laufen auch Hochtouren. „Wir möchten spätestens im zweiten Halbjahr 2017 mit den Bauarbeiten beginnen“, so Kristof Burmeister.Ein Aushängeschild des Kleckener Supermarktes ist die Frischetheke. Fleischereimeister Herbert Röhrs und seine Mitarbeiter bieten hier Aufschnitt, Wurstwaren, aber auch Schweinebraten, Roastbeef und Kassler an, die vor Ort frisch zubereitet werden. Neu im Angebot ist das Rindfleisch aus Frankreich. „Das Fleisch kommt aus kleinen Betrieben, in denen die Tiere artgerecht auf der Weide gehalten werden. Es ist ideal für Gulasch und Braten“, sagt Herbert Röhrs. Er setzt bei seinen Produkten auf hohe Qualität. Auch Käseliebhaber kommen bei REWE Burmeister auf ihre Kosten. Der Supermarkt bietet in der Frischetheke auch zahlreiche Käsespezialiäten an.Wer lieber Obst und Gemüse isst, wird ebenfalls bei REWE Burmeister fündig: Saisonale und regionale Erzeugnisse finden sich hier ebenso wie exotische Spezialitäten. Kartoffeln und Eier kommen von Höfen aus der direkten Umgebung, im Sommer gibt es Spargel und Erdbeeren aus dem Umland. „Wir bieten eine Vielzahl von regionalen Produkten an“, sagt Kristof Burmeister.Bürgermeister-Glade-Straße 3 • 21224 RosengartenTel. 04105 - 55 67 936Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 7 bis 22 Uhr