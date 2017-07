Tag der Handwerker-Software

Einen "Tag der Handwerker-Software" veranstaltet die Firma Computer-Köneke in Marxen (Hinter der Bahn 1, Tel. 04185-58300) am Samstag, 29. Juli, von 10 bis 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Vorgestellt werden die Softwarelösungen "TopKontor Handwerk", "TopKontor Zeiterfassung" und "smarthandwerk" des Herstellers "blue:solution". Die Software bietet Handwerksbetrieben alles, was sie benötigen, inklusive Schnittstellen für den Datenimport und -export. Alles ist einfach und intuitiv bedienbar - so muss eine Software sein, wenn sie Arbeit und somit kostbare Zeit einsparen soll. Das Team von Computer-Köneke freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und einen regen Informationsaustausch.