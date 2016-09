Tanja Strafe von der HUK-COBURG eröffnet Kundendienstbüro

COBURG – von der Kfz-Versicherung über die Lebens-, Renten- und Rechtsschutzversicherung bis zur Haftpflicht-, Sach- und privaten Krankenversicherung. Die 40-jährige Groß- und Außenhandelskauffrau sorgt seit mehreren Jahren als Vertrauensfrau der HUK-COBURG für die passende Absicherung ihrer Kunden.Jetzt folgt der nächste Schritt: die Eröffnung ihres eigenen Kundendienstbüros. Unterstützt wird Tanja Strafe dabei von ihrem Mitarbeiter Holger Lange, der ebenfalls mehrjährige Erfahrung als HUK-COBURG-Vertrauensmann mitbringt.Ihren Kunden empfehlen sie auf jeden Fall auch weiterhin einen kostenlosen und unverbindlichen Versicherungs-Check. Denn damit lässt sich die Absicherung an die eigenen Bedürfnisse anpassen und oftmals bares Geld sparen.Wer sich gut und günstig versichern möchte, den heißen Tanja Strafe und Holger Lange in der Hamburger Straße 15 herzlich willkommen. Das Büro befindet sich in der Nähe des Rathauses und ist im Erdgeschoss bequem zu erreichen. Geparkt wird hinterm Haus oder auf öffentlichen Parkplätzen in der direktenUmgebung.Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr, montags und dienstags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 14 Uhr.Selbstverständlich kann auch außerhalb der Öffnungszeiten ein Beratungstermin vereinbart werden. Am einfachsten perTelefon 04181-2166950, Fax 04181- 2166951 oder per E-Mail an tanja.strafe@HUKvm.de.Nur wer für sich eine optimale Vorsorge trifft, ist im Ernstfall gut geschützt. Die HUK-COBURG bietet für jeden Lebensbereich das passende Angebot. Tanja Strafe: „Am besten ist es, wenn Interessierte bei Fragen einen unverbindlichen Informationstermin vereinbaren. Dann können Fragen ausführlich beantwortet werden und das passende Angebot erstellt werden“.Die HUK-COBURG bietet folgende Produkte an:. Kfz-Versicherung. Haftpflichtversicherung. Hausratversicherung undWohngebäudeversicherung. Rechtsschutzversicherung. Krankenversicherung. Pflegeversicherung. Rentenversicherung. Lebensversicherung. Berufsunfähigkeitsversicherung. Dienstunfähigkeitsversicherung. Unfallversicherung. Bausparen undBaufinanzierung. Bankprodukte. Produkte für denÖffentlichen DienstOb Schüler, Auszubildende, Studierende, Berufseinsteiger, Singles oder Ehepaare, Eltern und Kind oder Ruheständler: Tanja Strafe informiert gerne zu dem jeweiligen Produkt und erstellt individuelles Angebot.Die langjährige Vertrauensfrau Irmgard Rauber ist auch weiterhin im Hochkamp 16 in Buchholz-Steinbeck für ihre Kunden da. Unter der Rufnummer 04181-234888 können Interessierte direkt einen Termin mit ihr vereinbaren.