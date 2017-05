"Tatex - Herrenmode" - Qualität hat hier Tradition

„Tatex - Herrenmode“ offeriert hochwertige Markenware namhafter Hersteller. Unter dem Label „Tatari“ werden auch eigene Kollektionen produziert, die sich durch ihr hervorragende Qualität auszeichnet. Dadurch, dass das Familienunternehmen Tatex sowohl Produzent als auch Großhändler für Textilien ist, bietet es seinen Kunden die hochwertigen Bekleidungsartikel zu hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis an. In Hittfelder Gewerbegebiet (An der Reitbahn 2a, Tel. 04105 554780) ist das Unternehmen seit 2006 vertreten, eine von insgesamt vier Filialen. Natürlich gratuliert das Hittfelder Team den Kollegen in Rethwisch.„Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den wir von den anspruchsvollen Kunden der Region erhalten haben“, sagt Geschäftsführer Karim Tatari. Dabei kommt dem Kunden die große Erfahrung des Teams bei der individuellen Beratung zu Gute. „Wir beraten nicht um zu verkaufen, sondern um unsere Kunden typgerecht einzukleiden“, sagt Filialleiter Torsten Frank. Durch die Erfahrung in der Produktion von eigenen Kollektionen kann sich der Kunde sicher sein, dass ihm nur Bekleidung angeboten wird, die höchsten Ansprüchen genügt.„Wir betreuen Kunden, die bereits ihre Konfirmationskleidung bei uns gekauft, den passenden Anzug für den Schulabschluss ausgesucht haben und jetzt bereits für den Berufsanfang die richtige Kleidung suchen“, sagt Filialleiter Torsten Frank. „In der familiären Atmosphäre macht der Einkauf allen Besuchern großen Spaß. Alles geht sehr zwanglos vor sich“, fügt er hinzu.„Wir statten die Herren von Kopf bis Fuß vollständig aus“, sagt Filialleiter Torsten Frank. Die Auswahl ist dort riesig. „Bei uns wird jeder Kunde fündig. Wir nehmen uns Zeit und beraten kompetent und ausführlich“, so Inhaber Karim Tatari.Anlässlich des 25-jährigen Firmenbestehens in Rethwisch bietet das Team in Hittfeld seine Kunden von Donnerstag, 4. Mai, bis Samstag, 20. Mai, eine super Aktion. Zu jedem gekauften Anzug oder zu jeder Kombination gibt es ein Markenhemd und eine Seidenkrawatte aus dem aktuellen Warenbestand gratis dazu.Es lohnt sich also besonders, während der Aktionszeit zu „Tatex - Herrenmode“ nach Hittfeld zu kommen.