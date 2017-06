Telekom Partner Shop eröffnet

"Ich freue mich, dass ich in Buchholz meinen Kunden dieses Telekom-Angebot präsentieren kann. Ein Dank geht an mein ganzes Team, an meine Lebensgefährtin und an Mirko Decho, dem Telekomleiter für Vertrieb und Service, für die Unterstützung", sagte Inhaber Freddy Brühler.Auf 120 Quadratmeter wurde das neue Telekom Magenta 2.0-Konzept umgesetzt. Der Kunden findet nun unter anderem eigene Bereiche für Apple, Samsung und Google. Der Interessent kann sich nun noch umfassender im Shop über die jeweiligen Telekommunikationsmöglichkeiten informieren.Freddy Brühler, der seit 18 Jahren im Telekommunikation-Business selbstständig ist, sagte, dass dieses ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung der Stadt Buchholz sei.