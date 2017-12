Tierarzt Dr. Cagliesi: Willkommen am neuen Standort in Buchholz

Es ist vollbracht: Der Tierarzt Dr. Marcus Cagliesi hat die neuen Praxisräume in der Buchholzer Kirchenstraße 6 bezogen. Aus diesem Anlass veranstaltet das Team des Kleintierzentrums Nordheide eine Eröffnungsfeier am Samstag, 9. Dezember. Von 9 bis 14 Uhr stellt das Team die neuen Behandlungsräume im Zentrum von Buchholz vor."Wir freuen uns, unseren Kunden und allen Interessierten den neuen Standort vorzustellen", so Dr. Marcus Cagliesi.Das Kleintierzentrum Nordheide befindet sich dort in der zweiten Etage. Die Praxis ist über das Treppenhaus und den Fahrstuhl bequem zu erreichen. Fahrplätze in ausreichender Anzahl stehen in direkter Nähe zur Verfügung.Die Praxis verfügt über rund 200 Quadratmeter. Es stehen zwei getrennte Wartezimmer für Hunde sowie für Katzen und Kleintiere zur Verfügung. Zum Team von Tierarzt Marcus Cagliesi gehören seine Assistentin Inke Gronau, die Physiotherapeutin Aline Schnorr, Dr. Martin Klemp sowie Freya und Jeniffer.Um genau zu diagnostizieren, woran ein Tier leidet, nutzt das erfahrene Praxisteam neben dem Fachwissen und der Erfahrung auch die Möglichkeiten des hauseigenen Labors und modernste bildgebende Varianten.Einen zusätzlichen Service offeriert das Kleintierzentrum Nordheide mit der Hundefriseurin Stefanie Kruse, die ihre Leistungen dort anbietet. Die Hundefriseurin führte ihre Leistungen bisher nur mobil aus. "Neben meiner neuen Tätigkeit in der Praxis führe ich meine Tätigkeiten aber auch weiterhin mobil aus", sagt Stefanie Kruse. Termine vereinbart sie unter Tel. 0151-65759594