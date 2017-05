Top-Gebrauchtwagen kaufen

Wer beabsichtigt, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen, hat am

Sonntag, 7. Mai, dazu Gelegenheit. An diesem Tag findet von 11 bis 16 Uhr der Gebrauchtwagentag der Autohäuser am Trelder Berg statt.

Sämtliche Autohäuser präsentieren ihre Auswahl an gut gepflegten

Gebrauchtfahrzeugen. Die Autohäuser der „Automeile Buchholz“, an der sich eine Vielzahl an Automarken befinden, haben sich eine attraktive Aktion für alle Schnellentschlossenen Autokäufer ausgedacht: Wer sich für einen Gebrauchtwagenkauf entscheidet, erhält ab einem Fahrzeugwert von 7.000 Euro einen Tankgutschein im Wert von 500 Euro geschenkt.

Die Autohäuser öffnen am

Sonntag von 11 bis 16 Uhr und laden zu einem informativen Rundgang ein. Alle angebotenen Fahrzeuge sind werkstattgeprüft. Zwölf Monate Gewährleistung und zwei JahreTÜV sind selbstverständlich. Auf Wunsch wird gern ein Fahrzeug in Zahlung genommen. Dieses Top-Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen.