Top: Ruhiges Wohnen in der Buchholzer Stadtmitte

Die Wohnung Nr. 3 verfügt über eine Wohnfläche von 87,96 Quadratmetern. Es handelt sich dabei um eine 2-Zimmer-Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt. Die Grundfläche ist großzügig geschnitten und bietet dank viel natürlicher Belichtung ein helles und freundliches Ambiente.„Diese Wohnung bietet - wie die anderen - hohen Wohnkomfort mitten in Buchholz“, sagen Oliver Wolkenhauer und Michael Bannehr, die für die Erstellung der Immobilie sowohl als Planer, als Bauträger zuständig sind. Durch die langjährige Erfahrung von Oliver Wolkenhauer und Michael Bannehr flossen viele praktische Details in das Bauvorhaben ein. „Den Erwerber oder Mieter, denn die Wohnung steht auch für eine Vermietung zur Verfügung, erwartet eine hervorragend ausgestattete Wohnung“, so Michael Bannehr. Alle Einheiten im Haus sind mit einem Fahrstuhl zu erreichen. Die Fenster bestehen aus Kunststoffausführung und verfügen über eine effektive Isolierung. Zusätzlich erhalten alle Fenster Rollläden aus Kunststoff mit Motorantrieb. Die Wohnung Nr. 3 ist zum Preis von 290.000 Euro zu erwerben oder für 967,56 Euro zuzüglich Nebenkosten zu mieten.Ferner stehen noch vier weitere Wohnungen zur Vermietung. Deren Wohnflächen liegen zwischen 62,76 und 74,59 Quadratmeter, die Mieten betragenzwischen 690,36 und 865,08 Euro, jeweils zuzüglich der Nebenkosten. Sämtliche Wohnungen verfügen über Terrassen oder Balkone.„Die Wohnungen eignen sich sowohl für jungen Familien, als auch für ältere Menschen, die zentrumsnah wohnen möchten“, so Oliver Wolkenhauer.Wer sich für eine der Wohnungen interessiert, kann sich an die Firma Wolkenhauer und Partner, Bahnhofstraße 6 in 21255 Tostedt, Tel. 04182-5151, info@wolkenhauer-immobilien.de, www.wolkenhauer-immobilien.de, wenden