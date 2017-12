Weihnachtsfreuden bei Brillen Joseph in Harburg

Für die Weihnachtszeit hat sich das Fachgeschäft "Brillen Joseph" (Phoenix Center, Hannoversche Str. 86) etwas Besonderes ausgedacht. Für die Kunden gilt das Angebot "Nimm 2" - das tatsächlliche Bonbon". Das bedeutet: Zwei Markenbrillen von Ray Ban, Gucci, Oakley, Prada, Boss und weiteren Herstellern inklusive hochwertiger Markengläser kosten nur 199 Euro, Gleitsichtgläser sind für 399 Euro erhältlich."No name", das kann jeder. Doch bei "Brillen Joseph" in Harburg gibt es Markenherstellerqualität zum super Preis. Als Weihnachtsgeschenk gibt es die meisten Markensonnenbrillen zum halben Preis. Wer für den Skiurlaub noch den passenden Sonnenschutz benötigt, sollte dieses Angebot nutzen. Kontaktlinsen werden dort zum Probetragen, das einen Monat dauert, kostenlos angepasst. Die Experten prüfen die Augen auch gleich auf Grünen oder Grauen Star."Brillen Joseph" wird in Hamburg im nächsten Jahr zwei weitere Läden in Hamburg eröffnen. Ferner wird sich in einer Lehrwerkstatt Ausbilder Marcel Berg sich um die Auszubildenden kümmern.