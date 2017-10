Winterreifen jetzt aufziehen

A.T.U.-Reifenexperte Markus Friedrich erklärt, was Autofahrer über den Reifenwechsel wissen sollten. Für den rechtzeitigen Wechsel von Sommer- auf Winterreifen gibt es viele Gründe. So ist seit 2010 bei entsprechender Wetterlage eine wintertaugliche Bereifung gesetzlich vorgeschrieben. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder zwischen 40 und 80 Euro, unter Umständen ein Punkt in Flensburg und – im Falle eines Unfalls – eventuell Probleme mit der Kfz-Versicherung. Dabei ist es unerheblich, ob der Autofahrer mit Winterwetter rechnen musste oder nicht. Entscheidend ist nur die wintertaugliche Bereifung. „Sobald das Thermometer erstmals auf sieben Grad Celsius gefallen ist, sind die weicheren Winterreifen den härtere Sommerpneus in der Regel klar überlegen“, betont Friedrich. „Ihr Profil zeichnet sich durch spezielle Lamellen aus – viele kleine Einschnitte, die sich mit Schnee und Eis verzahnen und so ein Schlittern verhindern.“ Der Bremsweg auf Schnee ist mit Winterreifen deutlich kürzer.Wer sich beim Radwechsel lange Wartezeiten ersparen möchte, nutzt den Online-Terminservice, den viele Werkstätten bereits anbieten. So können Autofahrer beispielsweise unter www.atu.de einfach und bequem ihren persönlichen Werkstatt-Termin auswählen und direkt vereinbaren. Bei einem frühzeitigen Wechsel auf Winterreifen zu Saisonbeginn profitieren Kunden von einer großen Auswahl an hochwertigen Markenreifen sowie von der Möglichkeit einer ausführlichen Fachberatung ohne Zeitdruck.