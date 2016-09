„Wir nehmen uns Zeit für unsere Patienten“ - Der ambulante Pflegedienst „Pflege-Engel Christ“ aus Trelde feiert Jubiläum

Kompetente Beratung und fachgerechte Pflege

Pflege-Engel Christ

Den richtigen Pflegedienst zu finden, ist nicht leicht. „Man sollte sich immer Angebote von mehreren Pflegediensten einholen und schauen, wo man am besten beraten wird - und wo das Bauchgefühl stimmt“, sagt Almut Christ, Geschäftsführerin des ambulanten Pflegedienstes „Pflege-Engel Christ“ aus Sprötze.Almut Christ weiß, wovon sie spricht. Bereits seit fünf Jahren betreut ihr Pflegedienst Menschen, die wegen Krankheit, Behinderung oder Gebrechlichkeit Hilfe benötigen.Nachdem sie langjährige Erfahrungen in der Verwaltung eines Pflegedienstes gesammelt hatte, beschloss sie, sich mit einem eigenen Pflegedienst selbstständig zu machen.2011 begann „Pflege-Engel Christ“ mit fünf Mitarbeitern. Mittlerweile arbeiten 18 Kräfte in ihrem Team, darunter mehrere examinierte Pflegefachkräfte, aber auch Hauswirtschafts- und Betreuungskräfte sowie Pflegehelfer. Der ambulante Pflegedienst betreut zur Zeit rund80 Patienten und ist dafür in Buchholz, Holm-Seppensen, Sprötze, Drestedt, Kakenstorf, Trelde und Tostedt unterwegs.Zum Leistungsspektrum gehören neben Grund- und Behandlungspflege Betreuungs- und Verhinderungspflege ebenso wie eine ausführliche Beratung und Angehörigenschulungen vor Ort.„Durch gute Arbeit und einen respektvollen Umgang mit unseren Patienten haben wir unseren Kundenstamm stetig erweitert“, sagt Almut Christ. „Wir nehmen uns Zeit und gehen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Patienten ein“, so Almut Christ.Das Pflege-Engel Team zeichnet sich nicht nur durch eine fachgerechte Behandlung seiner Patienten aus, sondern nimmt sich gerade zu Beginn auch viel Zeit für die Beratung der Patienten und ihrer Angehörigen.„Zunächst machen wir uns vor Ort ein Bild und schauen, wo unsere Hilfe gebraucht wird. Für unsere Patienten und deren Angehörige bieten wir Schulungen direkt bei ihnen zuhause an“, sagt Geschäftsführerin Almut Christ. Die zertifizierte Pflegeberaterin Christina Lindner-Schulze zeigt den Angehörigen in ihren von den Krankenkassen anerkannten Schulungen u.a. Möglichkeiten, ihnen die Pflege zu erleichtern. Dazu gehört z.B. das richtige Lagern eines Patienten ebenso wie die pflegefreundliche Umgestaltung des Wohnraums.Zudem unterstützt und berät das Team von „Pflege-Engel Christ“ Patienten und deren Familien auch vor und bei der Beantragunng von Pflegestufen oder Begutachtungen - der Vorab-Check ist kostenfrei.Im Gegensatz zu vielen Pflegediensten, die nach vorgegebenen Leistungen abrechnen, wird bei „Pflege-Engel Christ“ die aufgewendete Zeit in Rechnung gestellt. „So haben wir die Möglichkeit, stärker auf die individuellen Wünsche der Patienten einzugehen“, sagt Almut Christ. Denn bei „Pflege-Engel Christ“ steht der respektvolle Umgang mit dem Patienten und seinen Wünschen im Vordergrund. Von 6 Uhr früh bis 21.30 sind die Pflege-Engel dafür im Einsatz. Für Notfälle gibt es in der Nacht eine Rufbereitschaft.„Nicht jedem ist bewusst, was die Mitarbeiterinnen vor Ort leisten. Sie sind sehr engagiert und haben ein Herz für ihre Patienten“, sagt Almut Christ. „Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Mitarbeitern für ihre Leistungen bedanken und hoffe, dass wir weiterhin so gut zusammen arbeiten.Unter den Linden 6ABuchholz-SprötzeTel. 04186-2363036E-Mail: info@pflege-engel-christ.deBürozeiten: Mo.-Do.; 9 bis 16 Uhr, Fr. 9 bis 14 Uhr