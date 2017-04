Wohnen und wohlfühlen

Wer sich über das Wohnen dort interessiert, kann am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, jeweils von 11 bis 13 Uhr zur Eröffnung der "to huus"-Info-Box kommen, die sich zwischen Schaftrift und Buenser Weg befindet.Die Wohnungen werden von Thomas Klinke Immobilien vermittelt. Die Ansprechpartner werden an den beiden Tagen vor Ort sein und umfassende Informationen über das Neubauprojekt geben. Auch ein Architekturmodell wird gezeigt.• Ausführliche Infos unterTel. 040-79696850,und info@tohuus-buchholz.de