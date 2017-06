Zeitarbeit: Kompetenz und Zuverlässigkeit

Auch Flüchtlinge werden gerne nach vorhandener Qualifikation in die entsprechenden Berufe vermittelt. So werden Flüchtlinge in der Lebensmittelproduktion, im gewerblichen Bereich und als Kommissionierer eingesetzt. Neben Vollzeitstellen ist auch eine Teilzeitbeschäftigung möglich, wenn zeitgleich Integrations- oder Sprachkurse stattfinden. Die Tendenz zu Übernahmen von Zeitarbeitmitarbeitern ist steigend.Auch junge Menschen nach der Schule, die sich noch beruflich orientieren, können als Zeitarbeiter vermittelt werden. Ebenso sind ältere Menschen, die als Rentner eine Beschäftigung suchen, gern gesuchte MItarbeiter.. Wer noch die passenden Mitarbeiter sucht, kann sich an A&H Zeitarbeit in Winsen (Tel. 04171-690690) und in Buchholz (Tel. 04181-2168686) wenden.