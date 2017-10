Zwei Jubiläen werden gefeiert

Sowohl die Zusammenarbeit mit dem gut geschulten Team von mehr als 20 Mitarbeitern, die sogar teilweise auf ein 30jähriges Jubiläum in der Kanzlei zurückblicken, als auch der fachliche Austausch mit den Partnern Marco Daencke und Hille Martens trägt zum Erfolg der Kanzlei bei. "Mich als Berater freut es, wenn ein Familienunternehmen, das wir schon lange betreuen, auch in der nachfolgenden Generation seinen Erfolg fortsetzen kann", so Timo Biebert.Das zweite Jubiläum des Kanzlei-Mitinhabers: Biebert ist seit zehn Jahre als Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Steuerfachangestellte tätig. Neben der regelmäßigen Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter und Auszubildenden ist er für die regionale Ausbildung junger Leute zu Steuerfachangestellten sehr wichtig, denn „Jugendarbeit ist eine Investition in die Zukunft der nächsten Generation. Für mich ist die Investition in Menschen und besonders in die Jugend ein sehr sinnvoller und lohnender Einsatz. Die Begleitung auf dem Weg in das Berufsleben bereitet viel Freude. Es ist schön sehen zu können, wie die jungen Menschen erfolgreich ihren Weg gehen", so der Jubilar.