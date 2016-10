+++Update +++ Bombendrohung bei Schwarz Cranz in Neu Wulmstorf: Suche eingestellt

Polizei hat Einsatz vor Ort beendet / Suche nach anonymem Anrufer läuft

Die Polizei hat ihre Suche nach einer möglichen Bombe bei Schwarz Cranz in Neu Wulmstorf gegen 12.45 Uhr beendet.Nach einem anonymen Drohanruf am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr waren insgesamt 40 Polizisten und Feuerwehrleute bei dem Familienunternehmen im Neu Wulmstorfer Gewerbegebiet im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert, die ca. 250 Angestellten mussten das Gelände verlassen.Mit Spürhunden suchte die Polizei Gelände und Gebäude der Firma ab. Auch Sprengstoffexperten der Zentralen Polizeidirektion aus Hannover waren vor Ort. "Es wurde nichts Verdächtiges gefunden", teilte Jan Krüger dem WOCHENBLATT am frühen Nachmittag mit. Schwarz Cranz habe den Betrieb wieder aufgenommen.Die Sperrung des Betriebsgeländes durch die Polizei wurde aufgehoben. Nach dem anonymen Anrufer wird gefahndet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.