5.500 Obstkisten in Hollern-Twielenfleth gestohlen

tk. Hollern-Twielenfleth. Unbekannte haben in der Nacht zum ersten Weihnachtstag in Hollern-Twielenfleth vom Gelände eines Obsthandels an der Straße Sandhörn rund 5.500 Obstkisten gestohlen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Täter zwischen 2 und 3 Uhr mehrmals mit einem hellen Lieferwagen mit langem Radstand (eventuell ein Mercedes Sprinter oder ein VW Crafter) auf das Betriebsgelände gefahren und haben die Kisten, zusammengeklappte sogenannte Europoolsteigen, eingeladen. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 20.000 Euro

Hinweise an die Polizei unter 04142 - 811980.