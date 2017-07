70 Liter Diesel in Buxtehude entwendet

ab. Buxtehude. In Buxtehude-Ovelgönne in der Carl-Zeiss-Straße haben Dieseldiebe am Sonntagabend den Tank einer Sattelzugmaschine geknackt. Dort zapften sie ca. 70 Liter Kraftstoff ab und richteten nach Schätzungen der Polizei einen Schaden von ca. 100 Euro an. Hinweise: 04161 - 647115.