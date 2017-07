Alarmanlage verscheucht in Stade Einbrecher

tk. Stade. Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag versucht, in ein Juwelier-Geschäft in der Stader Hökerstraße einzudringen. Beim Versuch, eine Scheibe aufzustechen ging die Alarmanlage los. Die Täter ergriffen die Flucht