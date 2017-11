Alkohol- umd Drogensünder aus dem Verkehr gezogen

tk. Landkreis. Die Polizei hat am Dienstagabend gleich zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. In Neukloster war eine Frau (21) mit ihrem Golf unterwegs, die es auf respektable 2,1 Promille beim Pusten brachte. Wenig später wurde in Jork der Fahrer (33) eines Renault gestoppt, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille gemessen wurde. Die beiden Alkoholsünder mussten eine Blutprobe abgeben und ihre Führerscheine wurden einkassiert.

Bereits am Dienstagvormittag wurde ein Autofahrer (23) aus Sindelfingen in Steinkirchen kontrolliert, der sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatte.