Attacke auf Zigarettenautomaten mit Polenböllern

tk. Fredenbeck. Mit Polenböllern wollten Unbekannte am Freitag in der vergangenen Woche einen Zigarettenautomaten in Fredenbeck an der Wiesenstraße sprengen. Die Täter unternahmen zwei Versuche, der Automat hielt aber stand.

Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben dennoch rund 1.000 Euro.