Auto rammt Fußgängerinnen: zwei Verletzte

Bei einem Unfall in Stade am Dienstag gegen 17 Uhr sind zwei Frauen verletzt worden. Eine Pkw-Fahrerin mit Stader Kennzeichen bog von der Hansestraße kommend links in die Straße "Beim Salztor" Richtung Kino ab und übersah dabei offensichtlich die beiden Fußgängerinnen, die an der Ampel die Straße queren wollten. Das Auto erfasste die Frauen und schleuderte sie auf die Fahrbahn. Dabei zogen sie sich laut Polizeiangaben u.a. Kopfverletzungen zu. Zwei Rettungs-, ein Notarzt- und zwei Polizeiwagen waren im Einsatz. Die Einmündung zum Salztor musste gesperrt werden.