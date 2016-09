Auto von Zug erfasst: Im Nachbarlandkreis Rotenburg sterben eine Mutter und ihre beiden Kinder

tk. Landkreis Rotenburg. Bei einem Unfalldrama an einem unbeschrankten Bahnübergang im Nachbarlandkreis Rotenburg sind eine Mutter (28) und ihre beiden Kinder (1 und 4) ums Leben gekommen.



Die Frau war in der Samtgemeinde Geestequelle in der Nähe von Bremervörde auf einem Feldweg unterwegs. Sie überquerte die unbeschrankten Bahngleise und übersah dabei den herannahenden EVB-Zug auf der Strecke Buxtehude-Bremerhaven. Die Zugführerin leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Frontalzusammenstoß mit dem VW Golf der Frau aber nicht mehr verhindern. Alle drei Unfallopfer starben an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.