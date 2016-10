Autofahrer (76) stirbt bei Kutenholz nach Zusammenstoß mit Sattelzug

tk. Kutenholz/Essel. Ein Autofahrer (76) ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L123 in der Gemarkung Kutenholz-Essel ums Leben gekommen.



Der Mann aus Hesedorf (Landkreis Rotenburg) fuhr hinter einem anderen Auto her. Auf der Gegenfahrbahn kam ihm ein ein Sattelzug entgegen. Plötzlich scherte der 76-Jährige aus und prallte mit dem Lastwagen zusammen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.



Warum der Autofahrer ausgeschert ist, lässt sich nach Angaben der Polizei nur vermuten. Er wollte wahrscheinlich das vor ihm fahrende Auto überholen. Dabei muss der Senior den entgegenkommenden Sattelzug übersehen haben.