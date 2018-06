Autofahrerin bei Bützflethermoor schwer verletzt

tk. Bützflethermoor. Eine Autofahrerin (65) aus Freiburg ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K27 zwischen Bützflethermoor und Stadermoor schwer verletzt worden.

Die Frau war mit ihrem Hyundai i30 in Richtung Stade unterwegs. Sie kam aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte schließlich gegen einen Baum.

Ein Ersthelfer kümmerte sich um die Frau, ein anderer Unfallzeuge verständigte den Notruf. Mit schweren Verletzungen kam die 65-Jährige in Krankenhaus.

Der Ersthelfer berichtete den Polizeibeamten, dass viele Autos an der Unfallstelle vorbeigefahren seien, doch niemand habe angehalten, um zu helfen.