Die 35-Jährige war mit ihrem Renault Kangoo Richtung Gräpel unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet in den aufgeweichten Seitenraum und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.Der Aufprall war nach Polizeiangaben so heftig, dass die Oldendorferin noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag.